Япония начала выводить на рынок нефть из национальных резервов

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити объявила, что на рынок будут выставлены объемы нефти, соответствующие потребностям страны в течение 45 дней. В первую очередь будут высвобождены частные резервы в объеме, рассчитанном на 15 дней потребления. В конце марта планируется начать высвобождение государственных резервов в объеме, рассчитанном на один месяц потребления в нынешних условиях. Эта нефть будет продана оптовым компаниям по относительно низким ценам, соответствующим уровню до начала ударов США и Израиля по Ирану.