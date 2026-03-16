Япония начала выводить на рынок нефть из национальных резервов

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Япония начала вывод части национальных стратегических запасов нефти на рынок в связи с продолжающимся кризисом на Ближнем Востоке. Об этом говорится в правительственном вестнике.
Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити объявила, что на рынок будут выставлены объемы нефти, соответствующие потребностям страны в течение 45 дней. В первую очередь будут высвобождены частные резервы в объеме, рассчитанном на 15 дней потребления. В конце марта планируется начать высвобождение государственных резервов в объеме, рассчитанном на один месяц потребления в нынешних условиях. Эта нефть будет продана оптовым компаниям по относительно низким ценам, соответствующим уровню до начала ударов США и Израиля по Ирану.
Япония имеет запасы нефти, соответствующие ее потребностям в течение 254 дней. Они состоят из резервов государства и частных компаний общим объемом примерно 470 млн баррелей.
Страны — члены Международного энергетического агентства 11 марта договорились выделить рекордные 400 млн баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов для стабилизации ситуации на рынке из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.