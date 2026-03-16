Прокуратура заставила добавить автобусы на остров Русский

«Чтобы доехать до центра города с Русского острова приходилось вставать очень рано, ведь не всегда можно быстро доехать. Я стояла на остановках и просто ждала, когда приедет автобус, часто бывало, что зимой было очень холодно просто стоять и ждать. Автобусы не ходили так регулярно, чтобы было комфортно людям. В час пик попасть в автобус или выйти из него практически невозможно, потому что он был битком», — прокомментировала жительница Русского острова Дарья.