Прокуратура заставила добавить автобусы на остров Русский

Она написала жалобу в прокуратуру. И добилась результата, о котором многие пассажиры Владивостока могут только мечтать.
Надзорное ведомство не просто отреагировало на обращение, а провело серьезный анализ пассажиропотока, выявило системные нарушения и заставило администрацию города принять конкретные меры. Теперь на остров Русский в часы пик ходит на шесть автобусов больше, а водителям подняли зарплату, чтобы укомплектовать штат. Но этот локальный успех лишь обнажил масштаб системного кризиса общественного транспорта во Владивостоке, где нехватка автобусов достигает 30%, а частные перевозчики массово отказываются от маршрутов из-за нерентабельности.
Как студенты ДВФУ изменили маршрутную сеть.
Всё началось с обычного обращения гражданина. Студенты Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский, устали каждый день испытывать стресс из-за общественного транспорта. Утром — чтобы уехать на учёбу, вечером — чтобы вернуться домой. Автобусы, следующие по маршрутам № 15 и № 77, в часы пик были настолько переполнены, что войти в них было настоящим испытанием. Интервалы движения растягивались, а люди стояли на остановках по 20−30 минут, рискуя опоздать на пары или работу.
Одна из студенток не стала мириться с ситуацией и написала жалобу в прокуратуру Приморского края. В надзорном ведомстве к обращению отнеслись серьезно. Прокуроры провели проверку, изучили расписание, пассажиропоток и пришли к выводу, что принятых городскими властями мер для нормальной работы автобусов на этом направлении недостаточно.
Заместитель прокурора края внес представление главе администрации Владивостока с требованием наладить транспортную доступность острова Русский. Представление было рассмотрено, и муниципальные власти приступили к его исполнению.
Студенты ДВФУ и жители Русского острова всегда испытывали трудности в том, чтобы без стресса добраться до конечного пункта. Одна из жительниц Русского острова рассказала, что на протяжении 4 лет обучения в университете ВВГУ испытывала трудности чтобы добраться до него.
«Чтобы доехать до центра города с Русского острова приходилось вставать очень рано, ведь не всегда можно быстро доехать. Я стояла на остановках и просто ждала, когда приедет автобус, часто бывало, что зимой было очень холодно просто стоять и ждать. Автобусы не ходили так регулярно, чтобы было комфортно людям. В час пик попасть в автобус или выйти из него практически невозможно, потому что он был битком», — прокомментировала жительница Русского острова Дарья.
Плюс шесть рейсов и конкурентоспособная зарплата.
Результат не заставил себя долго ждать. На муниципальных маршрутах № 15 и № 77 были добавлены шесть дополнительных рейсов в утренние и вечерние часы пик. Это позволило разгрузить автобусы в самое напряженное время и сократить интервалы ожидания.
Однако добавить рейсы — полдела. Нужно было обеспечить их выполнение водителями. Кадровый дефицит во Владивостоке — проблема хроническая. В муниципальном предприятии «ВПОПАТ-1», которое обслуживает эти маршруты, решили проблему радикально: повысили зарплату водителям до конкурентного уровня.
Как сообщил заместитель директора ВПОПАТ-1 Юрий Хильчук, повышение доходов позволило привлечь новых сотрудников. Только за 2025 год на предприятие трудоустроилось около сотни водителей, а с начала 2026 года — еще 18. Водителям предлагают бесплатное обучение на категорию D, официальное трудоустройство, ежегодный отпуск, льготную пенсию с 55 лет и другие социальные гарантии.
По данным прокуратуры, после изменений загруженность автобусов на маршрутах к острову Русский в часы пик снизилась до 85%. Это всё ещё много, но уже не критично. За исполнением требований представления следит управление Генеральной прокуратуры России по ДФО.
Сколько автобусов нужно городу и почему их не хватает.
Успех на островном направлении — это, скорее, исключение, чем правило. В целом по Владивостоку ситуация с общественным транспортом остается напряженной.
На 1 января 2026 года, по данным заместителя главы администрации Константина Стоценко, нехватка транспорта составляет 30%. На рейсы ежедневно выходят 482 автобуса. Чтобы покрыть потребности города, нужно еще не менее 144 единиц подвижного состава.
Администрация регулярно закупает новые автобусы. Только за 2025 год было приобретено 44 транспортных средства. Но этого катастрофически недостаточно. Жалобы от жителей на переполненные салоны, долгое ожидание и срывы рейсов не прекращаются.
Частники уходят, муниципалы не справляются.
С 1 апреля 2026 года вступают в силу новые контракты на пассажирские перевозки. Однако по итогам первых торгов несколько лотов разыграть не удалось. На 19 маршрутов перевозчиков просто не нашлось.
Два крупных игрока рынка — ООО «Каслар» и ООО «ВладАвто» — отказались участвовать в конкурсе. Ранее они заявляли о нерентабельности этого бизнеса. В числе маршрутов, которые могут остаться без обслуживания, оказались популярные линии с плотным пассажиропотоком, например, № 31 (бухта Тихая — железнодорожный вокзал). Жители микрорайона неоднократно просили передать этот маршрут муниципальному перевозчику, но пока безуспешно.
Всего во Владивостоке работают 102 автобусных маршрута, которые обслуживают 2 муниципальных и 8 коммерческих предприятий. Основная нагрузка ложится на муниципальное ВПОПАТ-1 и частный «Каслар».
Власти при этом подчеркивают: администрация не может просто «захватить» все маршруты, необходимо соблюдать антимонопольное законодательство и поддерживать здоровую конкуренцию.
План развития до 2031 года: что обещают власти.
Администрация Владивостока в феврале 2026 года опубликовала большой план развития общественного транспорта на ближайшие 5 лет, с 2026 по 2031 год. В документах прописаны амбициозные задачи. В 2026 году: планируется частично отменить или изменить неэффективные маршруты с учетом развития новых территорий, увеличить количество транспортных средств и запустить новые троллейбусные маршруты.
В 2027 году: улучшение транспортной доступности отдаленных микрорайонов: Снеговая Падь, Патрокл, Зеленый Угол, улицы Тюменская и Адмирала Юмашева. Также начнется подготовка к введению выделенных полос на проспекте 100-летия Владивостока, Океанском проспекте, Алеутской, Светланской и Ивановской. Контролировать их будет автоматизированная система камер.
В 2028—2030 годах: внедрение магистрально-распределительного сценария. Транспорт поделят на магистральный (частый, ходит по основным артериям) и подвозящий (довозит пассажиров до транспортно-пересадочных узлов). Однако большая часть этих планов зависит от финансирования, которое пока остается под вопросом.
История с добавлением автобусов на остров Русский показательна в нескольких аспектах. Во-первых, она доказывает, что жалобы граждан могут работать. Студенты не поленились написать заявление, и прокуратура отреагировала не формальной отпиской, а реальными действиями. Во-вторых, она обнажила системную проблему: власти знают о нехватке транспорта, но действуют по остаточному принципу, пока не вмешается надзорный орган. В-третьих, она показала, что проблема нехватки водителей решается достаточно просто — конкурентной зарплатой.