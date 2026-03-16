В Новосибирске расселили более 700 семей из аварийных домов

Работы идут быстрее сроков, прописанных в договорах с застройщиками.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске продолжается расселение аварийных домов по проектам комплексного развития территорий. На сегодняшний день из старого жилья переехали более 700 семей.

По данным городских властей, в рамках заключённых договоров КРТ планируется расселить 81 ветхий и аварийный дом. Это более тысячи семей, в которых проживает свыше 2,5 тысяч человек.

Пока удалось завершить расселение 43 домов. Новое жильё получили 708 семей — всего 1 691 человек.

«На эти цели привлечены внебюджетные средства в размере более двух миллиардов рублей», — сообщили в мэрии Новосибирска.

Работы выполняются застройщиками быстрее сроков, прописанных в договорах.