В Новосибирске расселили более 700 семей из аварийных домов

В Новосибирске продолжается расселение аварийных домов по проектам комплексного развития территорий. На сегодняшний день из старого жилья переехали более 700 семей.
По данным городских властей, в рамках заключённых договоров КРТ планируется расселить 81 ветхий и аварийный дом. Это более тысячи семей, в которых проживает свыше 2,5 тысяч человек.
Пока удалось завершить расселение 43 домов. Новое жильё получили 708 семей — всего 1 691 человек.
«На эти цели привлечены внебюджетные средства в размере более двух миллиардов рублей», — сообщили в мэрии Новосибирска.
Работы выполняются застройщиками быстрее сроков, прописанных в договорах.