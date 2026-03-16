Дмитриев предположил, что стоимость нефти скоро превысит $150 за баррель

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что стоимость нефти в ближайшие недели превысит $150 за баррель из-за перебоев с поставкой сырья в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.
«В июне прошлого года мы прогнозировали повышение цены на нефть до $100 и дороже. Сейчас мы на пути к $150 и больше в ближайшие 2−3 недели, поскольку перебои [в поставке нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке] сказываются не только на логистике, но и на самом производстве», — написал он в X, комментируя публикацию The Wall Street Journal о вероятном усугублении энергетического кризиса из-за ситуации с Ираном.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
2 марта генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США против исламской республики. 5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда и танкеры сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов обеих сторон.