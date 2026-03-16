Пострадавшим пришлось обращаться в суд. Была проведена строительно-техническая экспертиза. Также в суде истец предоставил документы об оплате аренды квартиры, которую семье пришлось снимать для временного проживания. В итоге суд встал на его сторону: с владельца квартиры сверху взыскали более 600 тысяч рублей.
Хабаровская семья, чья квартира оказалась затоплена перед Новым годом, получила свыше 600 тысяч рублей
Еще накануне Нового года в Хабаровске затопили квартиру на улице Даниловского. Соседи сверху набирали ванну и залили тех, кто живет внизу. Специалисты управляющей организации составили акты осмотра. Однако возместить ущерб соседи сверху отказывались.