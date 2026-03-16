Более 130 тысяч инкубационных яиц ввезли в Красноярский край из Узбекистана

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Управления Россельхознадзора провели контроль очередной поставки инкубационных яиц из Узбекистана.

Источник: НИА Красноярск

В регион ввезли уже пятую партию — 136,4 тысячи яиц. Их доставили специально для одной из птицефабрик для дальнейшего выращивания.

Яйцо исследовано на сальмонеллез, болезнь Ньюкасла и инфекционный бронхит, также проведена влажная дезинфекция. Никаких нарушений выявлено не было.

Всего с начала года на территорию края привезли 709,2 тысячи штук инкубационных яиц, сообщили в Управлении.