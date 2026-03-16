Тысячерублёвка с новым дизайном придёт в Новосибирск.
На купюре есть скрытые изображения, которые можно разглядеть только через лупу.
Банк России анонсировал выпуск тысячерублёвой купюры, посвящённой Нижнему Новгороду и городам Приволжского федерального округа.
На аверсе банкноты размещена Никольская башня Нижегородского кремля, а на реверсе — Саратовский мост, скоростной катер «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани. При этом цвет банкноты остался традиционным — бирюзовым.
На купюре также присутствуют микроизображения, которые можно разглядеть только под лупой: олень, лось, ёж, традиционный татарский пирог эчпочмак и саратовский калач. Для облегчения проверки подлинности добавлен QR-код, ведущий на официальный сайт Банка России с соответствующими данными.
Новая банкнота будет обращаться наравне с выпущенными в 1997 году. Она будет приниматься без ограничений по всей территории страны. В Новосибирскую область она поступит поэтапно через банковские учреждения.
Ранее мы рассказывали, что призывники НСО смогут проходить альтернативную службу в цирке.
Татьяна Картавых