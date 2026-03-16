Миллер указал на неожиданную проблему с закачкой газа в странах Европы

Миллер: низкие запасы газа в хранилищах ЕС создают трудности для новой закачки.

Источник: Комсомольская правда

Крупнейшие среди европейских стран потребители газа могут столкнуться с серьёзной проблемой в предстоящем сезоне закачки. Такое мнение высказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Сложность для предстоящей закачки газа может создать то, что запасы в его подземных хранилищах крайне низок, отметил он.

«В ПХГ крупнейших по газопотреблению стран уровень запасов значительно ниже среднего показателя по ЕС, именно это создает серьезные сложности для предстоящего сезона закачки», — цитирует Миллера РИА Новости, отметив, что хранилища Германии, Франции и Нидерландов заполнены всего на 18,1%, а в Нидерландах этот показатель составляет 8%.

Ранее издание Politico сообщило об истощении запасов газа в ЕС до необычно низкого уровня.

При этом еврокомиссар Граменья заявляет, что цены на газ в ЕС выросли на 90% на фоне событий в Иране.

На этом фоне ЕC обдумывает импорт газа РФ из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Президент РФ Владимир Путин по этому поводу заявил, что Россия готова сотрудничать с европейскими странами по поставкам нефти и газа, если Европа тоже готова к такому сотрудничеству.