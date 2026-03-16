Фирма с «нулевой» выручкой взяла здание-памятник в центре Омска

В начале марта 2026 года на интернет-площадке ГИС «Торги» появились сведения об итогах торгов за право арендовать здание-памятник, внесенный в специализированный реестр под наименованием «Дом доходный Д. Рычкова, в котором размещалась частная женская гимназия Н. Ф. Шанской». Фактически речь идет о двухэтажной постройке из красного кирпича на углу улиц Третьяковской и Тарской по соседству с Крестовоздвиженским Собором.
Согласно условия конкурсной процедуры, стартовый арендный платеж оценили примерно в 230,9 тысячи рублей. По итогам ее проведения он остался на прежнем уровне, так как заинтересованность проявил лишь один участник, омское ООО «АСМ-Маркет» Оксаны Журбенко и Константина Суворова. В подобных случаях торги формально признаются несостоявшимися, однако итоговым протоколом в данном случае закреплено заключение договора сроком на 5 лет с единственным участником по стартовой цене.
По данным ЕГРЮЛ, компания основана в 2008 году по основному виду деятельности «кадастровая деятельность». Новые владельцы и руководство у нее появились в сентябре 2025 года. Примечательно, что с 2022 по 2024 годы коммерческая структура официально подавала «нулевую» отчетность по выручке, данные за 2025 год, на момент публикации, органами ФНС не представлены. В тот же период 2022—2024 годов у фирмы фиксировались убытки — совокупно на сумму свыше 4,73 миллиона рублей.
Стоит отметить, что договором предусмотрен ряд ограничений в соответствии с охранным обязательством по объекту культурного наследия, однако в нем фигурирует формулировка о целевом назначении «административно-хозяйственная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации». Ранее объект на безвозмездной основе передавался в пользование Омской региональной общественной организации содействия патриотическому и духовному развитию личности «Достояние Сибири».