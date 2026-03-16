Более 900 автоматических твердотопливных котлов установят жителям Минусинска и Лесосибирска в этом году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Компания «СК “Регионстрой” установит в Лесосибирске и поселке Стрелка современное котельное оборудование по федеральному проекту “Чистый воздух” нацпроекта “Экологическое благополучие”.
В 2026 году перевод с печного отопления на более экологичные виды осуществят в 291 частном доме.
«Исполнитель уже имеет опыт реализации проекта. Возглавляемая им компания в 2025 году занималась реализацией программы в Красноярске, где к установленному сроку было смонтировано 1120 автоматических твердотопливных котлов, — отметил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин. — Подготовительные работы в Лесосибирске уже стартовали. После заключения соглашения специалисты начнут обход домов из списка, сформированного администрацией муниципалитета, чтобы определить объекты, подходящие для установки оборудования. Параллельно уже решен вопрос с производителем котлов о поставке техники. Планируется, что монтажные бригады приступят к установке уже в апреле».
В Минусинске также выбрали исполнителей работ по переводу частных домов на экологичное отопление. Установкой 629 автоматических твердотопливных котлов займутся ООО «Сибирская энергосберегающая компания», ИП О. М. Пономарёв и ООО «Сибирская топливно-энергетическая компания». С 2024 года подрядчики реализуют мероприятия федеральной программы в городе и за два года установили 730 котлов.
Напомним, автоматические твердотопливные котлы монтируют в специально подготовленные или подходящие для этого помещения — внутри жилого дома либо в хозяйственной постройке, которые должны соответствовать требованиям пожарной безопасности.
Прием заявок от жителей на участие в программе «Чистый воздух» ведут администрации муниципалитетов.