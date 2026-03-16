В Башкирии посчитали безработных

К концу января 2026 года на учете в службе занятости населения Башкирии состояли на учете 10 тысяч человек, сообщили в Башстате со ссылкой на данные минтруда РБ.

Источник: Башинформ

Из них 8,8 тысячи человек — официально зарегистрированные безработные.

Уровень регистрируемой безработицы составил в регионе 0,5% к численности рабочей силы.

За январь этого года статус безработного получили 1,6 тысячи человек, трудоустроены за месяц 0,7 тысячи.

«Потребность организаций в работниках, заявленная в центры занятости населения работодателями республики, к концу января составила 23,4 тысячи человек. По сравнению декабрем 2025 года она уменьшилась на 20,4%», — подчеркнули статистики Башкирии.

Для сравнения: к концу декабря 2025 года на учете в службе занятости населения Башкирии состояли 9,2 тысячи не занятых трудовой деятельностью жителей республики, сообщал Башинформ.