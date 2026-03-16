В Омске ищут руководителя проекта с зарплатой до 210 тысяч

В Омске открыта вакансия руководителя проекта в компании «Россети Сибирь». Как указано в объявлении на портале «Работа России», соискателю готовы предложить зарплату от 200 до 210 тысяч рублей.
Будущему сотруднику предстоит курировать проекты на всех этапах — от сбора и обработки информации до практической реализации. В перечень задач также входят анализ ключевых показателей, включая объёмы продаж, оценка рыночных перспектив, изучение потребностей клиентов и поиск наиболее эффективных направлений для продвижения товаров и услуг. Кроме того, специалисту предстоит разрабатывать мероприятия, направленные на использование возможностей рынка.
Среди основных требований — высшее образование уровня специалитета или магистратуры по экономическому профилю, а также опыт работы не менее одного года. Работодатель также рассчитывает, что кандидат будет обладать сильными управленческими и коммуникативными навыками.
Офис компании, где предстоит работать руководителю проекта, расположен в Омске на улице Некрасова, 1.
ПАО «Россети Сибирь» было основано 4 июля 2005 года в Красноярске. По итогам 2024 года выручка компании составила 77,9 млрд рублей. При этом, согласно опубликованным данным, организация завершила год с убытком.