Направление задано: Омский горсовет обсудил планы доходов и инвестиций

Председатель комитета Алексей Провозин пояснил редакции Om1 итоги обсуждения.
В ходе заседания были оглашены результаты выполнения плана по доходам за 2025 год, который был реализован в полном объёме. Более того, было получено дополнительно 152 миллиона рублей.
«У нас есть чёткий план по доходам, распределённый между десятью подразделениями администрации города. Каждое подразделение выполняет свои задачи, и благодаря слаженной работе мы не только достигли цели, но и превысили план», — отметил Алексей Провозин.
Средства будут направлены на проекты, которые имеют наибольший потенциал для развития. Например, это касается вовлечения муниципальных объектов и свободных помещений в хозяйственный оборот.
Вторым вопросом обсуждения стало увеличение доходов бюджетных учреждений. В 2024 году доходы составили 848 миллионов рублей, а в 2025 году этот показатель вырос более чем в два раза. Заместитель мэра по социальной политике Инна Елецкая, курирующая данное направление, подчеркнула вклад департамента образования в эти результаты.
«Процесс получения доходов в учреждениях стал более структурированным и эффективно управляемым. У каждого учреждения есть свой доходный план, и он тщательно отслеживается. Конечно, есть учреждения, которые не могут извлекать доходы, но мы продолжаем работать над этим», — добавил Алексей Провозин.
Последним вопросом заседания стала реализация крупных инвестиционных проектов в Омске. В настоящее время в городе реализуются 19 проектов на общую сумму 192 миллиарда рублей, а план строительства рассчитан до 2035 года.
Алексей Провозин пояснил, что средства в рамках этих проектов разделены на два направления: промышленные объекты, создающие новые рабочие места, и гражданское строительство, в том числе программа комплексного развития территорий (КРТ).
«От инвесторов, занимающихся обустройством территории по КРТ, мы ожидаем не только жилые комплексы, но и строительство инфраструктуры: линий наружного освещения, дорог, сетей водоснабжения, а также детских садов и школ», — сказал он.
По итогам 2025 года в рамках этих проектов уже передана 121 квартира. Все они предоставляются безвозмездно семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.