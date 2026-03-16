ЕАЭС: правила маркировки кондитерских изделий

Речь идет о введении унифицированных правил маркировки отдельных видов кондитерских изделий в потребительской упаковке.
Теперь государства союза будут внедрять систему маркировки по общим принципам, но каждая страна сама определит дату начала и порядок запуска маркировки на своей территории.
Крупное решение для рынка сладостей.
Решение Совета ЕЭК стало частью постепенного расширения системы маркировки товаров в ЕАЭС.
Новая мера касается части кондитерской продукции в потребительской упаковке — именно той, которая чаще всего продается в магазинах и супермаркетах.
Фактически речь идет о нанесении специальных кодов идентификации, позволяющих отслеживать товар на всех этапах — от производства до продажи покупателю.
Когда начнут действовать новые правила.
Каждая страна ЕАЭС будет самостоятельно определять сроки внедрения маркировки.
При этом действует важное условие:
государство должно уведомить Евразийскую экономическую комиссию не позднее чем за шесть месяцев до начала маркировки.
Это дает бизнесу время подготовиться — обновить оборудование, программное обеспечение и логистику.
Зачем нужна маркировка сладостей.
Основная задача системы — борьба с контрафактом и нелегальной продукцией.
По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева:
«Расширение числа маркируемых товарных категорий свидетельствует о развитии общей системы маркировки Союза, позволяющей потребителям убедиться в подлинности продукции, а также повышающей конкурентоспособность добросовестных участников рынка за счет уменьшения незаконного оборота».
Иными словами, новая система должна сделать рынок более прозрачным и безопасным.
Что изменится для покупателей.
Для обычных покупателей изменения будут почти незаметны.
На упаковке сладостей появятся специальные коды, которые:
подтверждают подлинность товара позволяют отследить происхождение продукции помогают выявлять контрафакт.
Во многих странах такие коды уже можно сканировать через мобильные приложения, чтобы проверить товар.
Как это повлияет на производителей.
Для производителей нововведение означает дополнительные требования.
Компании должны будут:
наносить коды идентификации на упаковку подключаться к системе отслеживания товаров передавать данные о движении продукции.
Однако для крупных производителей такие системы уже становятся стандартом.
Важная деталь: перемаркировки не будет.
Одно из ключевых преимуществ новых правил — взаимное признание кодов внутри ЕАЭС.
Это означает, что если товар промаркирован в одной стране союза, его не нужно будет перемаркировывать при продаже в другой стране.
Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев подчеркнул:
«Маркировка будет производиться по унифицированным правилам с соблюдением положений базовой технологической организационной модели системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, утвержденной Решением Совета ЕЭК в 2019 году».
Что это означает для рынка ЕАЭС.
Фактически речь идет о создании единой цифровой системы контроля товаров.
Она позволит:
отслеживать движение продукции сокращать нелегальный оборот защищать покупателей создавать честные условия конкуренции для бизнеса.
Эксперты отмечают, что подобные системы уже активно внедряются в разных странах мира.
Почему система маркировки расширяется.
За последние годы ЕАЭС постепенно добавляет новые категории товаров в систему маркировки.
Ранее подобные правила начали действовать для:
обуви одежды табачной продукции лекарств отдельных видов продуктов.
Теперь очередь дошла и до части кондитерской продукции.