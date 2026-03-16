Крупнейший алюминиевый завод сократил производство из-за ситуации на Ближнем Востоке

Бахрейнская компания Aluminium Bahrain BSC (Alba) объявила о частичной остановке крупнейшего в мире алюминиевого завода из-за проблем с судоходством в Ормузском проливе.
Как сообщает Bloomberg, приостановлены три производственные линии, на которые приходится 19% общей мощности предприятия. Это позволит сохранить запасы сырья.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что весь ущерб, причинённый Ирану в ходе конфликта с США и Израилем, должен быть установлен, а агрессоры обязаны его возместить.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.