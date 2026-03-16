Dubai Airports перенаправляет некоторые рейсы из главного аэропорта в Аль-Мактум

Причиной стал инцидент с возгоранием топливного резервуара из-за беспилотника.

КАИР, 16 марта. /ТАСС/. Компания Dubai Airports, управляющая двумя аэропортами Дубая (ОАЭ), объявила о переводе некоторых рейсов в аэропорт Аль-Мактум после инцидента с возгоранием топливного резервуара из-за беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата.

«Компания Dubai Airports уведомила о перенаправлении некоторых рейсов из международного аэропорта Дубая (DXB) в международный аэропорт Аль-Мактум (DWC)», — говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее в районе дубайского аэропорта произошло возгорание из-за повреждения топливного резервуара в результате инцидента с беспилотником, власти временно приостановили обслуживание рейсов, полиция перекрыла движение на улице и в тоннеле, ведущих в аэропорт. Сейчас пожар локализован, пострадавших нет.

