В Омске подрядчик завершил изыскания для развязки у Метромоста

Напомним, что развязку, которая должна обеспечить связь Орджоникидзе, Добровольского и Красного Пути, а также прямой выезд с последнего на эстакаду Метромоста, планируют строить в два этапа. Стоимость объекта оценивают в 400 миллионов рублей, а проектирование его должны завершить к 26 июня этого года.