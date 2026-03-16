В Омске подрядчик завершил изыскания для развязки у Метромоста

Закончить его должны до середины лета.

Источник: Om1 Омск

Подрядчик, занимающийся подготовкой проекта развязки у Метромоста, полностью закончил инженерные изыскания и в полном объёме занимается проектированием. Об этом, как стало известно порталу Om1 Омск, мэрия сообщила депутатам Горсовета.

Напомним, что развязку, которая должна обеспечить связь Орджоникидзе, Добровольского и Красного Пути, а также прямой выезд с последнего на эстакаду Метромоста, планируют строить в два этапа. Стоимость объекта оценивают в 400 миллионов рублей, а проектирование его должны завершить к 26 июня этого года.