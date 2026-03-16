Более 11 тыс. новых компаний на Хайнане с декабря оценили пользу «нулевых пошлин»

ХАЙКОУ, 16 марта. /ТАСС/. Свыше 11 тыс. новых зарегистрированных в южной китайской провинции Хайнань компаний получили льготы, благодаря политике «нулевых пошлин» с момента перехода провинции на особый таможенный режим в конце декабря прошлого года. Об этом сообщает информационный ресурс «Чжунго синьвэньван» со ссылкой на секретаря партийного комитета КПК Хайнаня Фэн Фэя.
Как сообщил Фэн Фэй, за этот период через КПП в свободном торговом порту Хайнаня прошло 653 тыс. международных пассажиров — рост на 35,1% в годовом выражении. Из них 158 тыс. человек прибыли в провинцию по безвизовому режиму. Соответствующий показатель вырос на 53,7%.
За этот период было зарегистрировано 51 тыс. новых субъектов хозяйствования, в том числе 41 тыс. новых предприятий — рост на 43,6%. Число иностранных компаний и зарегистрированных внешнеторговых предприятий увеличилось на 30% и 74% соответственно.
Фэн Фэй отметил, что Хайнань после введения особого таможенного режима получил условия для дальнейшего расширения открытости, включая либерализацию торговли и инвестиций, гармонизацию правил, норм и стандартов, совершенствование трансграничной торговли услугами, развитие офшорной торговли и упрощение доступа на рынок для иностранных инвесторов.
Провинция Хайнань с 18 декабря 2025 года перешла на новый таможенный режим. Это означает, в частности, что перечень продукции, не облагаемой пошлинами при ввозе в провинцию, увеличится с 1,9 тыс. до 6,6 тыс. позиций (до 74% всей товарной номенклатуры). Преференции станут распространяться практически на все предприятия, учреждения и частные некоммерческие организации острова, имеющие реальную потребность в импорте.