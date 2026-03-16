Более 11 тыс. новых компаний на Хайнане с декабря оценили пользу «нулевых пошлин»

Провинция Хайнань с 18 декабря 2025 года перешла на новый таможенный режим. Это означает, в частности, что перечень продукции, не облагаемой пошлинами при ввозе в провинцию, увеличится с 1,9 тыс. до 6,6 тыс. позиций (до 74% всей товарной номенклатуры). Преференции станут распространяться практически на все предприятия, учреждения и частные некоммерческие организации острова, имеющие реальную потребность в импорте.