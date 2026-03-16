Нашли арендатора для старинного омского особняка

В Омске подвели итоги аукциона за право аренды объекта культурного наследия — доходного дома Д. Рычкова начала 20-го века. Двухэтажное кирпичное здание на углу улиц Третьяковской и Тарской, где раньше располагалась женская гимназия, находится рядом с Крестовоздвиженским собором.
Арендатором на пять лет станет единственный участник конкурса — омская компания, занимающаяся кадастровой деятельностью. Поскольку заявка поступила только от нее, торги признаны несостоявшимися, однако с претендентом заключат договор по начальной цене — 230,9 тысячи рублей в месяц.
Согласно данным ЕГРЮЛ, организация основана в 2008 году, а ее новые владельцы появились в сентябре 2025-го. Примечательно, что в 2022—2024 годах фирма сдавала нулевую отчетность по выручке, суммарные убытки за этот период превысили 4,7 миллиона рублей. Данные за 2025 год пока отсутствуют.
Договор аренды обязывает нового пользователя соблюдать охранные обязательства, но допускает в здании «административно-хозяйственную деятельность, не запрещенную законом». Ранее особняк на безвозмездной основе занимала общественная организация «Достояние Сибири».
