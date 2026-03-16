Дом моды Hermes продлил действие трех товарных знаков в РФ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Французский дом моды Hermes («Эрмеc») продлил на 10 лет срок действия исключительного права на три товарных знака, выяснил корреспондент ТАСС.
Среди знаков — логотипы с силуэтом лошади с повозкой и название компании на русском языке.
Заявки на регистрацию товарных знаков поданы 14 февраля 1996 года из Франции компанией «Эрмэ интернасьональ» и зарегистрированы в 1998—1999 годах. Новая дата истечения срока товарных знаков — февраль 2036 года, следует из данных Роспатента.
Товарные знаки регистрировались по 12 классам (№ 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — вещества для стирки, ножевые изделия, приборы для научных целей, благородные материалы и сплавы из них, бумага, картон, мебель, кухонная утварь, текстильные изделия, одежда, обувь, игрушки и курительные принадлежности.
4 марта 2022 года целый ряд французских люксовых брендов и групп компаний объявил о приостановке деятельности в России на фоне ситуации на Украине. В частности, это группа LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy («Луи Виттон — Моэт — Хеннесси») и компании Hermes и Chanel («Шанель»). 5 марта об этом же заявил ювелирный дом Cartier («Картье»).
Ранее глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС говорил, что известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России. По его словам, товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя.