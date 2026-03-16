Пешеходы оценили культуру вождения в российских городах

Самыми вежливыми водителями пешеходы назвали автомобилистов из Казани и Красноярска. Об этом говорится в результатах опроса, которые имеются в распоряжении РБК.
В исследовании приняли участие 10 тысяч человек. Респондентов попросили оценить культуру вождения в своих городах по пятибалльной шкале.
Казань и Красноярск получили по 3,8 балла. Далее в рейтинге идут Омск и Пермь — по 3,7 балла. Москва набрала 3,6 балла.
Пешеходы рассказали, что чаще всего их раздражают водители, которые не пропускают людей на пешеходных переходах, паркуются на тротуарах или ездят по пешеходным зонам. Отдельно многие пожаловались на автомобилистов, которые на скорости проезжают по лужам рядом с прохожими.
Авторы исследования также отметили улучшение ситуации за последние три года. Самый заметный рост в соблюдении правил дорожного движения зафиксировали в Казани, Омске и Красноярске.
При этом сами автомобилисты по-другому оценивают культуру вождения. Самыми вежливыми водителями они назвали автомобилистов Москвы и Омска — по 3,6 балла. Далее идут Пермь с 3,5 балла, а также Волгоград, Санкт-Петербург и Челябинск — по 3,4 балла.
Челябинск при этом пешеходы оценили ниже — на 3,1 балла. Краснодар в список городов с самыми вежливыми водителями по мнению автомобилистов не попал: там культура вождения получила 3,3 балла.
Последнее место в рейтинге занял Воронеж. Пешеходы поставили водителям этого города 2,9 балла, а сами автомобилисты — 3 балла.
Среди основных проблем водители назвали отсутствие сигналов поворота, резкие перестроения на дороге и поведение некоторых таксистов и водителей каршеринга. Также они пожаловались на громкую музыку в машинах и автомобили без глушителей.
Авторы исследования отмечают, что в целом конфликтов на дорогах становится меньше. За последние пять лет разница между оценками водителей и пешеходов сократилась, а средний уровень культуры вождения в крупных городах вырос.
Читайте также: Последний захват самолёта в РФ — как развивались события на захваченном Ту-154.