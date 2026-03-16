Юрист объяснила, кому из россиян нужно проходить техосмотр в 2026 году

В 2026 году владельцам обычных легковых автомобилей чаще всего не нужно проходить обязательный техосмотр. Об этом РИА Новости рассказала юрист Анна Марчукова.
По её словам, техосмотр обязателен в основном для коммерческого транспорта и машин с изменённой конструкцией.
Легковые автомобили младше четырёх лет вообще освобождены от этой процедуры. После четырёх лет техосмотр нужно проходить только в некоторых случаях — например, при продаже машины или если в её конструкцию внесли изменения.
При этом для некоторых видов транспорта техосмотр остаётся обязательным. Грузовики старше десяти лет, эвакуаторы и сельскохозяйственная техника должны проходить проверку каждый год. То же касается машин со спецсигналами, например автомобилей скорой помощи.
Транспорт, который перевозит опасные грузы, обязан проходить техосмотр каждые шесть месяцев.
Юрист предупредила, что водителям коммерческого транспорта без диагностической карты грозит штраф — две тысячи рублей. Причём штраф могут выписывать каждый день, пока нарушение не будет устранено.
Во время техосмотра автомобиль фотографируют до и после проверки, а данные заносят в специальную государственную систему.
