В Приангарье пройдет месячник качества и безопасности мяса и иной животноводческой продукции

Иркутская область, НИА-Байкал — В муниципальных образованиях Приангарья проведут месячник качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения.

Источник: НИА Байкал

Месячник стартует 16 марта и продлится до 15 апреля.

Как рассказала руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова, в течение месяца состоятся профилактические мероприятия в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию мяса и иной продукции животного происхождения.

Цель — не допустить реализации продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Будет организована работа по пресечению несанкционированной торговли мясом и иной продукцией животного происхождения в местах, не предусмотренных для этого вида деятельности.

В период проведения месячника для жителей Иркутской области будет работать «горячая линия».

С 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в будние дни специалисты службы потребительского рынка и лицензирования по телефону 8 (3952) 24−38−14 будут принимать звонки от населения о фактах торговли некачественным мясом, а также о несанкционированной торговле.

Об этом сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.