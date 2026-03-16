Во Владивостоке началась реконструкция важного перекрестка в Снеговой Пади

Во Владивостоке реконструкция крупного перекрёстка в Снеговой Пади идёт сразу на нескольких участках — работы развернули на пересечении улиц Анны Щетининой, Выселковой, Днепровской и Бородинской. Об изменении схемы движения и благоустройстве пешеходных зон рассказал Telegram‑канал администрации города.
Сейчас подрядчик на стороне улицы Анны Щетининой насыпает слой скального грунта и одновременно снимает старый тротуар. Это нужно, чтобы выровнять рельеф и освободить место под новую проезжую часть и пешеходную инфраструктуру.
На участке со стороны Выселковой дорожники разрабатывают грунт под будущую подпорную стену. Такая конструкция должна удерживать откос и задать новые границы перекрёстка, чтобы вписать туда дополнительные полосы движения и тротуары.
По данным мэрии, для машин, которые поворачивают с Выселковой на Анны Щетининой, крайняя правая полоса станет полосой непрерывного движения. Съезд на неё организуют ещё до светофора, чтобы водителям не приходилось перестраиваться в последний момент и стоять в общей очереди на перекрёстке.
Отдельный блок изменений касается пешеходов. Вдоль улиц оборудуют тротуары и наземные переходы, а на пересечении Анны Щетининой, Днепровской и Бородинской появятся два островка безопасности — через них сформируют пешеходный маршрут, который разделит транспортные и людские потоки и сократит число опасных точек на перекрёстке.