Дмитриев допустил рост цен на нефть выше 150 долларов в ближайшие недели

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что мировые цены на нефть в ближайшие недели могут резко вырасти и превысить 150 долларов за баррель на фоне перебоев с поставками из-за конфликта на Ближнем Востоке.
По его словам, текущая ситуация на энергетическом рынке подтверждает ранее озвученные прогнозы о значительном росте стоимости сырья. Дмитриев напомнил, что в июне 2025 года прогнозировали повышение стоимости нефти до 100 долларов и дороже.
«Сейчас мы на пути к 150 долларам и больше в ближайшие 2−3 недели, поскольку перебои сказываются не только на логистике, но и на самом производстве», — написал он в социальной сети X.
Таким образом глава РФПИ прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal, в которой говорится о риске дальнейшего усугубления энергетического кризиса на фоне напряженности вокруг Ирана.
Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн считает, что Европа рискует столкнуться с острой нехваткой топлива. По его словам, текущих резервов хватит на две недели, если заменить объемы, проходящие через Ормузский пролив.