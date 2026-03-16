Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев допустил рост цен на нефть выше 150 долларов в ближайшие недели

Глава РФПИ прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что мировые цены на нефть в ближайшие недели могут резко вырасти и превысить 150 долларов за баррель на фоне перебоев с поставками из-за конфликта на Ближнем Востоке.

По его словам, текущая ситуация на энергетическом рынке подтверждает ранее озвученные прогнозы о значительном росте стоимости сырья. Дмитриев напомнил, что в июне 2025 года прогнозировали повышение стоимости нефти до 100 долларов и дороже.

«Сейчас мы на пути к 150 долларам и больше в ближайшие 2−3 недели, поскольку перебои сказываются не только на логистике, но и на самом производстве», — написал он в социальной сети X.

Таким образом глава РФПИ прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal, в которой говорится о риске дальнейшего усугубления энергетического кризиса на фоне напряженности вокруг Ирана.

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн считает, что Европа рискует столкнуться с острой нехваткой топлива. По его словам, текущих резервов хватит на две недели, если заменить объемы, проходящие через Ормузский пролив.

Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
