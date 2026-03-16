Власти Братска ищут перевозчика на недавно приостановленный автобусный маршрут

Маршрут № 19 соединяет 7-й микрорайон Энергетика (Падунский район) и Гидростроитель (Правобережный район). Общая протяженность маршрута составляет более 36 километров.
В конце февраля власти Братска объявили, что частная компания, которая выполняла перевозки по маршруту № 19, не стала заключать контракт на перевозку пассажиров с 1 марта. Помимо этого, та же частная компания отказалась от работы на ряде других маршрутов. На эти маршруты были поставлены автобусы муниципального «Центрального автотранспортного предприятия», однако движение по маршруту № 19 было решено приостановить «из-за ограничений по кадровому ресурсу и техническим возможностям» муниципального предприятия.
Как следует из тендерной документации, потенциальному перевозчику власти предлагают заключить контракт с 1 апреля до 31 июля. При этом на маршруте № 19 в будние дни должно находиться три автобуса, в выходные — два.
Заявки на конкурс по определению перевозчика принимают до 19 марта.