Власти Братска ищут перевозчика на недавно приостановленный автобусный маршрут

В конце февраля власти Братска объявили, что частная компания, которая выполняла перевозки по маршруту № 19, не стала заключать контракт на перевозку пассажиров с 1 марта. Помимо этого, та же частная компания отказалась от работы на ряде других маршрутов. На эти маршруты были поставлены автобусы муниципального «Центрального автотранспортного предприятия», однако движение по маршруту № 19 было решено приостановить «из-за ограничений по кадровому ресурсу и техническим возможностям» муниципального предприятия.