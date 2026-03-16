В Казахстане изменят критерии для вывоза говядины

Указанным приказом с 31 декабря 2025 года введены сроком на 6 месяцев количественные ограничения (квоты) на вывоз мяса крупного-рогатого скота: мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное и мясо крупного рогатого скота, замороженное) с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза. Размер квоты для вывоза мяса крупного рогатого скота составлял 20 000 тонн.