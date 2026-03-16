Как льготная ипотека делает квартиры дороже в Казахстане, объяснил аналитик

Цены на жилье в Казахстане продолжают расти. Так, согласно данным статистики, в феврале жилье от застройщиков подорожало на 0,2% за месяц и на 16,1% за год, а на квартиры «с рук» — на 1,5% и на 14,3% соответственно. И этот рост идет несмотря на снижение активности на рынке — количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 1,2% за месяц и на 5,5% за год.