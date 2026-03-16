Как льготная ипотека делает квартиры дороже в Казахстане, объяснил аналитик

Цены на жилье в Казахстане продолжают расти. Так, согласно данным статистики, в феврале жилье от застройщиков подорожало на 0,2% за месяц и на 16,1% за год, а на квартиры «с рук» — на 1,5% и на 14,3% соответственно. И этот рост идет несмотря на снижение активности на рынке — количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 1,2% за месяц и на 5,5% за год.
Согласно мнению независимого финансового аналитика Андрея Чеботарева, озвученному редакции NUR.KZ, сохранение тренда на рост цен связано с влиянием ипотечных программ. И на это указывают официальные данные.
Как сообщает аналитик, влияние льготной ипотеки на рынок жилья иногда недооценивают, так как не учитываются определенные нюансы. Так, он указывает, что почти каждый дополнительный тенге кредита напрямую превращается в подорожание квадратных метров. То есть льготное кредитование начинает сильно разгонять рынок недвижимости — это видно на графике эластичности цен на жилье.
«Этот график показывает, насколько цены на жилье реагируют на рост ипотечного кредитования. Это и называется “эластичность цен к кредиту”. И у меня есть плохая новость для всех любителей льготных кредитов — ипотека сейчас (особенно льготная) становится одним из главных драйверов роста цен на жилье, особенно на вторичном рынке», — отмечает Андрей Чеботарев.
То есть льготные кредиты повышают спрос на рынке жилья, за счет чего дорожает предложение — продавцы (застройщики и физлица) видят, что желающих купить квартиры становится больше, и поэтому повышают цены.
Аналитик указывает, что доля выданных льготных ипотечных займов на рынке жилья в Казахстане больше, чем принято считать. Например, отмечается, что важно рассматривать их долю не на всем рынке и во всех сделках по недвижимости вообще (где кроме жилья есть еще другие виды помещений), а долю льготных ипотечных кредитов в сегменте именно жилищного кредитования.
«В прошлом году было выдано 2,4 трлн тенге новых ипотечных займов. При этом 1,6 трлн тенге из этой суммы — выдано по льготным программам. А в 2024 году данный показатель составил 1,3 трлн тенге (около 65%) льготных ипотек из 2 трлн тенге общего объема жилищных займов. То есть, если смотреть на цифры так, то получается совсем другая картинка, а не указываемые официально 16% от сделок», — отмечает Андрей Чеботарев.
В свою очередь в Ассоциации финансистов также сообщают, что большая часть ипотечных займов (74%) приходится на льготные государственные программы, в то время как рыночные кредиты на покупку квартир занимают лишь 26%. Другими словами, специалисты отмечают, что льготные ипотечные кредиты занимают большую долю в секторе продаж жилой недвижимости, а из-за их влияния на покупательский спрос растут цены для казахстанцев.