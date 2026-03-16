Красноярцев научили грамотному инвестированию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 14 марта в Красноярске в краевой научной библиотеке состоялось просветительское мероприятие, посвященное финансовым инструментам и стратегиям инвестирования «Будь грамотным инвестором».
Встреча объединила студентов и пенсионеров, работающую молодежь, школьников и их родителей — всех, кто хочет разбираться в финансах и уверенно планировать свое будущее.
Спикером встречи выступила Виктория Константиновна Савостикова — волонтер финансового просвещения, учитель школы № 161 города Красноярска, а также руководитель школьного волонтерского центра. Виктория Константиновна не только поделилась со слушателями актуальными знаниями об инвестиционных стратегиях, но и привела на мероприятие своих подопечных — юных волонтеров финансового просвещения, для которых такой опыт стал отличной возможностью углубить свои знания.
Организатором мероприятия выступила Ёлшина Анжелика Владимировна, директор АНО ЦРПС «Достижения», которая уже не первый год развивает программы финансовой грамотности на площадках города.
Уже по традиции после лекции все участники переместились в игровую зону, где с увлечением играли в настольную экономическую игру. «За одним столом объединились студенты, работающая молодежь, школьники и их родители — и это стало настоящим примером того, как финансовая грамотность может быть интересной, доступной и объединяющей!», — отметила Анжелика Ёлшина.