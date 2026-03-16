Национальное кадастровое агентство назвало областные центры с самым дорогим и самым дешевым жильем

Кадастровое агентство назвало областные центры с дорогим и дешевым жильем.

Источник: Комсомольская правда

Национальное кадастровое агентство назвало областные центры Беларуси с самым дорогим и самым дешевым жильем. Подробности в интервью БелТА озвучила начальник управления оценки Национального кадастрового агентства Госкомимущества Вероника Соловьева.

Специалист отметила, что звание самого дорого областного города Беларуси удерживает Брест. Вместе с тем Витебск остается наиболее бюджетным — квадратный метр стоит на 30% дешевле. Соловьева обратила внимание, что анализ рынка Гродно осложнен высокой долей новостроек в структуре продаж, а это искажает общую статистику:

— Однако взгляд на «чистую» вторичку расставляет все по местам: при средней цене в 1020 долларов за «квадрат» Гродно уверенно занимает вторую позицию в рейтинге дороговизны.

Начальник управления замечает, что в течение 2025 года повсеместно наблюдался восходящий ценовой тренд, однако с разной интенсивностью. Так, Гродно оказался в лидерах по ценовому приросту стоимости — цены выросли на 28%. Что касается Бреста, то он продемонстрировал более сдержанную динамику (+16%), но к концу 2025 ее темпы роста заметно ускорились.

— Витебск и Гомель сохранили стабильные среднеквартальные значения. Могилев к финалу года продемонстрировал признаки замедления скачка цен, — сообщила Вероника Соловьева.

Ранее минские власти сказали, сколько многоэтажных домов возводят в городе и где еще будут строить в 2026 году.

Тем временем белоруска Арина Соболенко выиграла турнир в Индиан-Уэллсе, победив Рыбакину.

А еще Минздрав сказал, в какую систему внесли данные о более чем двух миллионах белорусов.