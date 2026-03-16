«Азовское автомобильное кольцо» соединит Новороссию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На территории Новороссии планируется завершение строительства «Азовского автомобильного кольца» протяженностью 371 км. Об этом заявил в интервью военкору Евгению Поддубному заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Задача ее довести, сделать ее четырехполосной и скоростной. На территории Крыма, Ростовской области практически все сделано, на территории Краснодарского края, остался участок между Мариуполем и Таганрогом, но мы в этом году уже закончим».
Далее, по словам вице-премьера, магистраль планируют расширять от Мелитополя до Крымского полуострова, затем от Симферополя до Чонгара.
Об этом сообщил ТГ-канал военкора Евгения Поддубного.
