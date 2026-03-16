Новосибирская область ухудшила позиции в рейтинге безработицы: данные за IV квартал 2025 года

Новосибирская область заняла в рейтинге 61-е место из 85. Уровень безработицы здесь — 2,4%. Казалось бы, цифра небольшая, но есть нюанс: год назад было 2,1%. То есть при том, что в целом по стране безработица пошла вниз, у нас она выросла на 0,3 процентного пункта.
Время поиска работы в регионе — 4,1 месяца. Это чуть лучше, чем в среднем по России (4,8), но, как говорится, нюанс в динамике. Эксперты связывают ухудшение показателей с сезонными факторами и структурными изменениями на рынке труда.
В Сибирском федеральном округе ситуация сложилась пестрая. Есть регионы, которые могут похвастаться почти столичными показателями, а есть те, где безработица бьет по карману каждого двадцатого трудоспособного жителя.
Красноярский край — безусловный лидер Сибири. Красноярцы заняли 16-е место в России с показателем 1,4%. За год безработица здесь снизилась на 0,3 процентного пункта. Работу в регионе находят в среднем за 4,8 месяца.
Кемеровская область — 71-е место, 3,0%. Здесь динамика тревожная: плюс 0,3% за год. Время поиска работы — 4,1 месяца.
Республика Хакасия чувствует себя уверенно: 29-е место, 1,6% (без изменений за год). Работу ищут 6,8 месяца — дольше, чем в среднем по стране.
Иркутская область — 66-е место, 2,8% (минус 0,2%). Время поиска — 3,4 месяца, что заметно лучше среднероссийского.
Омская область — 63-е место, 2,7% (минус 0,3%). Трудоустройство занимает 3,5 месяца.
Томская область — 74-е место, 3,4% (плюс 0,1%). Время поиска — 3,4 месяца.
Алтайский край — 76-е место, 3,5% (плюс 0,1%). Ищут работу в среднем 5,7 месяца.
Республика Алтай — 80-е место, 5,8% (минус 0,1%). Каждый двадцатый не может найти работу больше полугода — 6,5 месяца в среднем.
Республика Тыва — 78-е место, 4,0% (минус 1,1% — лучшая динамика в Сибири). Время поиска — 5,4 месяца.
Если брать общероссийскую картину, то идеальная ситуация на рынке труда сложилась в Москве и Новгородской области — там безработица составляет всего 0,8%. Следом идут Калужская область (0,9%), Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа (по 1,0%).
На противоположном полюсе — северокавказские республики. Там цифры, от которых у экономистов волосы встают дыбом.
Ингушетия замыкает рейтинг с показателем 25,5% — это каждый четвертый трудоспособный житель без работы. В Дагестане — 11,2% (84-е место). В Карачаево-Черкессии — 7,1% (83-е место), и это единственный регион страны, где безработица резко выросла: плюс 1,8% за год.
Непросто и в Забайкальском крае — 79-е место, 5,0% (плюс 0,5% за год). Время поиска работы здесь — 7,4 месяца.
Рекордсмен по длительности поиска работы — Еврейская автономная область. Там на это уходит в среднем 13,2 месяца. Больше года. Следом идут Волгоградская (11,2 месяца) и Магаданская области (11,0).
Быстрее всех трудоустраиваются в Астраханской области (1,3 месяца), на Ямале (1,6) и в Саратовской области (1,7).
Статистика статистикой, но за каждым процентом — живые люди, которые ищут работу и не всегда могут ее найти. В Сибири, как выяснилось, с этим проще в Красноярске и сложнее — в Горном Алтае и Тыве. Новосибирская область пока держится чуть выше среднего, но тревожный звонок в виде роста безработицы уже прозвенел.
