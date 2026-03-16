Молодым аграриям под Новосибирском выплатят до 500 тысяч рублей

Власти региона планируют и дальше увеличивать финансирование таких программ и вводить дополнительные меры поддержки.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирской области усиливают меры поддержки для привлечения молодых специалистов в агропромышленный комплекс. Выпускники аграрных вузов и колледжей до 35 лет, устроившиеся на работу в сельхозпредприятия в течение года после окончания учебы, могут получить единовременные выплаты.

Для выпускников вузов размер подъемных составляет до 500 тысяч рублей, для специалистов со средним профессиональным образованием — 350 тысяч рублей. Власти региона планируют и дальше увеличивать финансирование таких программ и вводить дополнительные меры поддержки.

К 2030 году в регионе рассчитывают укомплектовать предприятия АПК кадрами на 95%. Для этого также развивают систему агроклассов: в 2026 году новые профильные классы откроются в Маслянинском и Баганском районах, Татарском округе и поселке Кольцово.