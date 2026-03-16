«Дом Дамаскина» в центре Нижнего Новгорода реконструируют к 2027 году

Работы по сохранению объекта культурного наследия «Дом Дамаскина» в Нижнем Новгороде завершат в 2027 году. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в КП НО «Регнедвижимость».
Историческое здание находится по адресу улица Ульянова, 10 В. Его построили в 1784 году в стиле русского классицизма.
Хозяином дома был Дамаскин (Дмитрий Семенов-Руднев), который являлся нижегородским епископом с 1783 года. На выданные Императрицей Екатериной II деньги он построил жилой дом на месте Иоанновского монастыря. Проект постройки подготовил архитектор Яков Ананьин.
Сейчас дом принадлежит частному лицу. В августе 2022 года ему выдали задание на разработку проектной документации по реставрации ОКН, а в 2024 году он получил по ним одобрение. После этого частный инвестор занялся ремонтными работами. Он провел обследования всего задания, его несущих конструкций, микробиологическое исследование стройматериалов, также разработал проекты предмета охраны и первоочередных противоаварийных работ и получил акт государственной историко-культурной экспертизы.
Пока что подрядчик полностью обновил кровлю, восстановил несущие конструкции и отремонтировал фундамент. Параллельно ведутся работы по восстановлению деревянного каркаса здания и коммуникаций, так как здание было полностью отключено от всех видов коммуникаций. На зиму все работы законсервировали.
