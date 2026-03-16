Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Писатель-иноагент Глуховский* срочно продал две квартиры в центре Москвы

Писатель Дмитрий Глуховский* (признан иноагентом в РФ) продал две квартиры в центре Москвы.

Писатель Дмитрий Глуховский* (признан иноагентом в РФ) продал две квартиры в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Речь идёт о недвижимости в доме на улице Петровка, примерно в десяти минутах ходьбы от Кремля. Площадь квартир составляет 144,6 и 105,6 квадратного метра.

По данным источника, объекты были куплены осенью 2020 года. Продажа состоялась осенью прошлого года.

Изначально за две квартиры планировали получить около 210 миллионов рублей. Однако в итоге их продали за 120 миллионов рублей.

Как утверждается, ранее Глуховский* переписал недвижимость на свою мать — Ларису Вениаминовну.

Это произошло после того, как писателя заочно приговорили к восьми годам лишения свободы.

По информации источника, у него также остаётся ещё одна квартира в московском жилом комплексе. Она тоже оформлена на его мать.

*признан иноагентом в РФ.

Читайте также: Популярный певец скончался по дороге в больницу после ДТП на мотоцикле.