Писатель-иноагент Глуховский* срочно продал две квартиры в центре Москвы

Писатель Дмитрий Глуховский* (признан иноагентом в РФ) продал две квартиры в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Речь идёт о недвижимости в доме на улице Петровка, примерно в десяти минутах ходьбы от Кремля. Площадь квартир составляет 144,6 и 105,6 квадратного метра.
По данным источника, объекты были куплены осенью 2020 года. Продажа состоялась осенью прошлого года.
Изначально за две квартиры планировали получить около 210 миллионов рублей. Однако в итоге их продали за 120 миллионов рублей.
Как утверждается, ранее Глуховский* переписал недвижимость на свою мать — Ларису Вениаминовну.
Это произошло после того, как писателя заочно приговорили к восьми годам лишения свободы.
По информации источника, у него также остаётся ещё одна квартира в московском жилом комплексе. Она тоже оформлена на его мать.
*признан иноагентом в РФ.
