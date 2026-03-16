В Свердловской области подорожали помидоры, картофель и яйца

В Свердловской области продолжают дорожать овощи, кроме огурцов. По данным Свердловскстата, на прошлой неделе цены выросли на помидоры, картофель и яйца, а опустились на огурцы и свинину.
За неделю средняя цена на килограмм помидоров выросла на 5,31% и составила 312,88 рублей. Также на 3,5% выросла средняя стоимость за килограмм моркови и достигла 57,35 рублей. Кроме этого, на 2,85% подорожал картофель, средняя цена за килограмм — 45,63 рублей.
На 2,42% подорожали яйца — в среднем за десяток придется заплатить 100,23 рублей. Еще за неделю подорожал репчатый лук: средняя цена за килограмм выросла на 2,32% и составила 44,36 рублей.
Зато сразу на 6,62% подешевели огурцы — средняя цена за килограмм опустилась до 288,6 рублей. Еще на 1,66% подешевела свинина, средняя цена за килограмм — 397,37 рублей. Также на 1,57% подешевела гречневая крупа, средняя цена за килограмм составляет 92,38 рублей.
На 1,38 подешевел маргарин — за килограмм придется заплатить в среднем 298,22 рублей. Незначительно снизилась цена на молоко ультрапастеризованное 2,5−3,2% жирности — продукт подешевел на 1,25% и в среднем за литр стоит 119,26 рублей.