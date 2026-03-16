ИИ-ассистент поможет туристам составить план путешествия по южной Сибири

Планировать маршрут путешествия, изучать культурное наследие одного из самых живописных и самобытных регионов России теперь можно с помощью ИИ-ассистента. Сервис разработан на базе нейросети ГигаЧат от Сбера совместно ИТ-компанией Сбер Бизнес Софт и министерством культуры Республики Тыва.
Цифровой ассистент поможет спланировать поездку, учитывая информацию о достопримечательностях региона и календарь событий на текущий год. Расскажет о национальной кухне, правилах поведения в святых местах, подскажет, где приобрести сувениры.
«Мы видим будущее за такими интеллектуальными спутниками, которые не просто отвечают на вопросы, а являются существенным инструментом для решения их практических вопросов, связанных с путешествием и отдыхом. У нас есть понимание, как это реализовать, и необходимые разработки внутри экосистемы Сбера для воплощения этой концепции. В дальнейших стратегических планах — превратить ИИ-ассистента в полноценного помощника для путешественника, который сможет организовать этапы планирования путешествия: от подбора вариантов предложений до бронирования мест размещения, столиков в ресторанах и кафе, заказа экскурсии, выбора турмаршрутов. Это станет возможным за счёт интеграции с решениями экосистемы Сбера, а также с локальными системами бронирования и управления туристическими услугами», — Эдуард Сандан, заместитель Председателя Правительства Республики Тыва.
Разработка комбинирует сценарный подход с использованием большой языковой модели, что обеспечивает точность и предсказуемость ответов для распространённых и типовых вопросов. ИИ-ассистент будет точно, связно и полно отвечать на распространённые и типовые вопросы, а на более сложные и нестандартные вопросы ответ будет сгенерирован на основании официальной документации. На текущий момент ИИ-ассистент занимается всеми поступающими обращениями туристов на портале Республики. В среднем он обрабатывает более 150 диалогов в месяц.
