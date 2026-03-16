Средняя зарплата нижегородцев приблизилась к 75 тысячам рублей

Нижегородская область заняла 8 место в рейтинге регионов с наибольшим ростом средних зарплатных предложений.

Источник: Время

Средняя предлагаемая зарплата в Нижегородской области увеличилась за год на 22% и достигла 74 667 рублей в месяц. Это выяснили эксперты Авито Работы.

По этому показателю регион занял 8 место в общероссийском рейтинге.

Активнее всего росли зарплаты у электромонтажников: они выросли на 54% за год и достигли 98 442 рублей в месяц. Средние зарплаты сварщиков увеличились на 41% и достигли 191 597 рублей в месяц.

«Фактический заработок зависит от премий, региональных надбавок и других факторов. В ряде профессий распространена посменная занятость, из-за чего доход может варьироваться в зависимости от количества отработанных смен», — говорится в сообщении. «В целом по России средние зарплатные предложения этой зимой увеличились на 12% год к году. Это связано как с повышенным спросом на специалистов в отдельных отраслях, так и с региональными особенностями рынка труда», — отметил директор бизнес-направления Авито Работы Андрей Кучеренков.

Как сообщалось ранее, зарплату в 200 тысяч рублей в месяц предлагают директорам в Нижнем Новгороде.