Средняя зарплата нижегородцев приблизилась к 75 тысячам рублей

Средняя предлагаемая зарплата в Нижегородской области увеличилась за год на 22% и достигла 74 667 рублей в месяц. Это выяснили эксперты Авито Работы.
По этому показателю регион занял 8 место в общероссийском рейтинге.
Активнее всего росли зарплаты у электромонтажников: они выросли на 54% за год и достигли 98 442 рублей в месяц. Средние зарплаты сварщиков увеличились на 41% и достигли 191 597 рублей в месяц.
«Фактический заработок зависит от премий, региональных надбавок и других факторов. В ряде профессий распространена посменная занятость, из-за чего доход может варьироваться в зависимости от количества отработанных смен», — говорится в сообщении. «В целом по России средние зарплатные предложения этой зимой увеличились на 12% год к году. Это связано как с повышенным спросом на специалистов в отдельных отраслях, так и с региональными особенностями рынка труда», — отметил директор бизнес-направления Авито Работы Андрей Кучеренков.
