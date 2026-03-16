В России установят потолок выплат по ОСАГО

Глава РСА Евгений Уфимцев отметил, что необходимо пресечь практику взысканий сверх лимита через суд, особенно при участии автоюристов, которые выкупают права требования и добиваются многомиллионных выплат, когда страховщик не укладывается в 30-дневный срок ремонта из-за задержек запчастей.
«Нужно, чтобы страховая компания понимала: если она не смогла организовать ремонт из-за нехватки запчастей и долгих сроков доставки, то она максимум заплатит 400 тыс. Всё, что выше этой суммы, нужно взыскивать с виновника аварии», — подчеркнул эксперт.
Среди ключевых изменений — закрепление выплат строго до 400 тыс., ограничение круга получателей страховки и увеличение срока ремонта до 45 дней. Новую концепцию поддерживают ЦБ и Минфин. Поправку о доплате за износ после ремонта пока отложили.
Ранее россиян предупредили о мошенничестве при помощи в оформлении полиса ОСАГО. Оплата услуг компаний, которые помогают оформить заявку на сайте страховщика, может быть расценена как незаконная перепродажа, а сам страховой документ — признан недействительным.
Главные события автопрома, тест-драйвы и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.