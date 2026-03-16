Глава Кубани Кондратьев рассказал, куда инвестируют 180 миллиардов рублей

«Эти работы выполнят в Краснодаре, Сочи, Анапе, Армавире, а также Каневском, Кавказском, Брюховецком, Динском, Славянском и других районах края», — рассказал Вениамин Кондратьев.
Согласно представленной главой Кубани информации, сейчас в регионы проживает более шести миллионов человек, а также ежегодно край принимает порядка десяти миллионов в виде туристов. Поэтому вопрос стабильности в энергетическом плавне выходит на первый план, подчеркнул Вениамин Кондратьев.
«От создания новых и своевременной модернизации существующих энергообъектов зависит надежность электроснабжения жилых домов, социальных учреждений и предприятий, дальнейшее развитие экономики», — подчеркнул губернатор Краснодарского края.
Совместно с сетевыми компаниями на Кубани запустили программу модернизации, которая продлится до 2028 года. Всего будет инвестировано более 130 миллиардов рублей.
2026 год — 63,6 млрд рублей 2027 год — 36,4 млрд рублей 2028 год — 30,1 млрд рублей.