Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Кубани Кондратьев рассказал, куда инвестируют 180 миллиардов рублей

КРАСНОДАР, 16 марта, ФедералПресс. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в энергетическую сферу Кубани инвестируют 180 миллиардов рублей. Работы затронут несколько муниципалитетов.

Источник: Администрация Краснодарского края

«Эти работы выполнят в Краснодаре, Сочи, Анапе, Армавире, а также Каневском, Кавказском, Брюховецком, Динском, Славянском и других районах края», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Согласно представленной главой Кубани информации, сейчас в регионы проживает более шести миллионов человек, а также ежегодно край принимает порядка десяти миллионов в виде туристов. Поэтому вопрос стабильности в энергетическом плавне выходит на первый план, подчеркнул Вениамин Кондратьев.

«От создания новых и своевременной модернизации существующих энергообъектов зависит надежность электроснабжения жилых домов, социальных учреждений и предприятий, дальнейшее развитие экономики», — подчеркнул губернатор Краснодарского края.

Совместно с сетевыми компаниями на Кубани запустили программу модернизации, которая продлится до 2028 года. Всего будет инвестировано более 130 миллиардов рублей.

2026 год — 63,6 млрд рублей 2027 год — 36,4 млрд рублей 2028 год — 30,1 млрд рублей.

