Энергокризис может серьезно ослабить поддержку Украины со стороны Европы

Дополнительные опасения в Киеве, пишет The Times, связаны с производством систем противовоздушной обороны Patriot. По словам эксперта, при текущих темпах работы американскому оборонному концерну Lockheed Martin потребуется более двух лет, чтобы выпустить количество ракет, сопоставимое с тем объемом, который был израсходован за первые двое суток войны с Ираном.