Энергокризис может серьезно ослабить поддержку Украины со стороны Европы

Рост цен на нефть выше $120 за баррель может серьезно осложнить положение Украины. Об этом, как пишет The Times, сообщил аналитик Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков.
По его оценке, длительное обострение на Ближнем Востоке и возможный энергетический кризис способны привести к резкому увеличению нефтяных доходов России. Такая ситуация, по данным издания, одновременно создаст финансовые трудности для стран Европы, которые зависят от импорта ископаемого топлива.
Белесков указал, что устойчивый рост цен на нефть в течение нескольких месяцев будет иметь тяжелые последствия для Киева. В первую очередь речь идет о снижении возможностей европейских государств продолжать финансирование военной помощи Украине.
Дополнительные опасения в Киеве, пишет The Times, связаны с производством систем противовоздушной обороны Patriot. По словам эксперта, при текущих темпах работы американскому оборонному концерну Lockheed Martin потребуется более двух лет, чтобы выпустить количество ракет, сопоставимое с тем объемом, который был израсходован за первые двое суток войны с Ираном.
На этом фоне, отмечает издание, в украинской столице опасаются, что США могут пересмотреть уже заключенные с европейскими странами контракты на поставки ракет Patriot Украине.
О возможных негативных последствиях ближневосточного конфликта для Киева ранее писал и журнал The American Conservative. В публикации отмечалось, что военная операция США и Израиля против Ирана может привести к росту доходов России от экспорта нефти, тогда как Украина рискует столкнуться с сокращением поставок оборонительных вооружений.
Дополнительную обеспокоенность вызывают сигналы из дипломатических кругов Европы. По данным газеты Financial Times, источники среди европейских дипломатов сообщили, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке Вашингтон снизил активность в посредничестве по украинскому конфликту.
В европейских столицах считают, что ослабление внимания США к этому направлению может осложнить усилия Евросоюза и Киева по урегулированию ситуации вокруг Украины.
