В Новосибирске до 1 апреля планируют заключить контракты на ремонт дорог и тротуаров

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил в своём телеграм-канале, что до 1 апреля власти планируют заключить все контракты на ремонт дорог и тротуаров в сезоне 2026 года. По его словам, конкурсные процедуры уже стартовали. Планируется вложить в ремонт 2,2 млрд рублей. Из них 2 млрд пойдут на ремонт дорожного покрытия.
«В рамках этой суммы сформирован план ремонта семи объектов за счёт средств городского бюджета на 310 млн рублей. Из них 180,5 млн рублей направим на ремонт тротуаров», — написал градоначальник.
В общей сложности при поддержке областного бюджета в порядок должны привести 27 наиболее изношенных участков с высокой транспортной нагрузкой. Так, среди объектов этого года — Бердское шоссе на участке от проспекта Строителей до границы города, улица Выборная от ТЭЦ-5 до улицы Взлётной, а также обновление тротуара в гранитной плитке по улице Кирова.
Особое внимание уделят высоте колодцев инженерных коммуникаций. Начать работы планируют, как только позволит погода.
Татьяна Картавых