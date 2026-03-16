Аналитики ЕАБР сказали, что происходит с инфляцией в Беларуси

Аналитики Евразийского банка развития в еженедельном макрообзоре сказали, что происходит с инфляцией в Беларуси.
«Инфляция в Беларуси замедляется третий месяц подряд, составив 5,6% год к году в феврале 2026 года после 6,4% год к году в январе», — отметили специалисты.
И уточнили, что основным фактором снижения общего роста цен оказалось замедление инфляции в секторе услуг (до 5,4% после 8,2%). Это связано с переносом планового повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги с января на март (подробнее мы писали здесь).
Аналитики добавляют, что в Беларуси сохраняется тенденция замедления роста цен на непродовольственные товары — до 2,1% после 2,5%. Подобному способствует сохранение крепкого белорусского рубля.
По мнению специалистов ЕАБР, ускорение роста цен на сезонные овощи и фрукты (до 5,6% после 3,7%) смогло сохранить продовольственную инфляцию в феврале (8,7%) близкой к уровню января.
«Прогнозируем инфляцию ниже обновленной цели (7%) в 2026 году», — заметили аналитики.