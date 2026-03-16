Почему война США и Ирана выгодна Дальнему Востоку

При этом Китай, таковым не являющийся, предлагает более низкую цену. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования NEFT Research. Согласно данным, уголь с поставкой из восточных портов подорожал на 13,6% за неделю, достигнув отметки в 96,7 доллара за тонну. Этот показатель стал рекордным с декабря 2024 года.
Цены на уголь тесно связаны с ценами на природный газ. На мировых рынках стоимость газа после эскалации ближневосточного конфликта в определенные моменты достигала максимумов с начала 2023 года. В этой ситуации уголь снова становится актуален.
Ситуация может привести к увеличению спроса на российский энергетический уголь, поставляемый преимущественно в восточном направлении через порты Дальнего Востока России. При этом конкуренты России в сфере сокращают добычу, что также выгодно РФ.
Например, Индонезия, будучи крупнейшим мировым экспортером, планирует уменьшить добычу до 600 млн тонн в этом году против 800 млн в прошлом, чтобы поддержать цены. В Австралии также наблюдаются перебои с поставками из-за наводнений и неблагоприятных погодных условий.
«Коммерсант» констатирует энергетическое замещение: рост цен на СПГ в Азии, вызванный ближневосточным конфликтом, делает уголь более привлекательной альтернативой.