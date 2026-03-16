В Приволжском районе Казани построят школу на 1,5 тысячи мест

В Казани в этом году начнется строительство новой школы на 1501 место в жилом комплексе «Станция Юбилейная». Об этом на аппаратном совещании сообщил директор МБУ «Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани» Илья Коротихин.



«Важное событие — старт строительства большой школы в ЖК “Станция Юбилейная”. Школа в быстрорастущем районе означает, что детям не нужно будет ездить на автобусе, а родителям стоять в пробке, чтобы отвезти их на учебу. Также школа на 1,5 тысячи мест позволит разгрузить соседние образовательные учреждения», — отметил руководитель исполнительного комитета Рустем Гафаров.