В Приволжском районе Казани построят школу на 1,5 тысячи мест

В Казани в этом году начнется строительство новой школы на 1501 место в жилом комплексе «Станция Юбилейная». Об этом на аппаратном совещании сообщил директор МБУ «Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани» Илья Коротихин.
«Важное событие — старт строительства большой школы в ЖК “Станция Юбилейная”. Школа в быстрорастущем районе означает, что детям не нужно будет ездить на автобусе, а родителям стоять в пробке, чтобы отвезти их на учебу. Также школа на 1,5 тысячи мест позволит разгрузить соседние образовательные учреждения», — отметил руководитель исполнительного комитета Рустем Гафаров.
Учебное заведение станет первым этапом строительства образовательного комплекса, который в перспективе будет рассчитан на 2119 учащихся.
Проект предусматривает создание современной образовательной среды. В здании разместятся актовый зал на 800 мест, спортивный зал площадью более 500 кв.м., хореографический зал, классы дополнительного образования и столовая на 500 мест, которая обеспечит учеников горячим питанием.
Необходимость строительства школы связана с активной застройкой территории жилого комплекса «Станция Юбилейная». Новый объект должен обеспечить местами растущее число школьников района.