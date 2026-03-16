Таким россиянам могут удвоить доходность вкладов

Участникам СВО готовят специальные депозиты, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Участники СВО могут получить возможность удвоить доходность своих сбережений. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму. Его рассмотрение ожидается в ближайшее время. Об этом сообщают РИА Новости.

Речь идет о законопроекте, который предусматривает введение специальных депозитов для военнослужащих. Государство планирует компенсировать часть процентной ставки, фактически удваивая доходность вкладов. Принцип работы таков — банк начисляет установленные им проценты, а федеральный бюджет добавляет аналогичную сумму.

Таким образом, если банковская ставка составляет 15% годовых, то с учетом государственной поддержки доходность может достичь 30%. Спецвклады будут открываться на период от одного года до трех лет. Предусмотрена возможность пополнения счета, однако досрочное снятие средств будет невозможно.

Максимальная сумма, на которую распространяется государственная поддержка, установлена в размере 5 миллионов рублей. Вклады, превышающие этот лимит, будут иметь повышенные проценты только на указанную сумму.

Авторы законопроекта полагают, что данная мера позволит участникам СВО не только надежно сохранить полученные выплаты, но и существенно увеличить свой капитал. Дальнейшая судьба инициативы будет зависеть от решения законодателей.