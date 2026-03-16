Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Провайдер ограничил интернет после 3 ТБ трафика в трех российских городах

В Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге один из российских интернет-провайдеров ввел лимиты на использование проводного интернета. Об этом сообщил RT со ссылкой на представителя компании.

По данным провайдера, ограничения запущены в тестовом режиме и распространяются на все действующие тарифные планы. После превышения установленного объема трафика скорость доступа к сети автоматически снижается.

Речь идет о месячном лимите в 3 терабайта. Если пользователь превышает этот показатель, скорость интернет-соединения уменьшается до 50 Мбит/с.

Сохранить прежнюю скорость можно за дополнительную плату. Альтернативный вариант — дождаться начала нового расчетного периода, после чего ограничение снимается.

В компании утверждают, что нововведение затронет минимальное число абонентов. По оценке провайдера, с ограничениями могут столкнуться менее одного процента клиентов.

Как пояснили в организации, большинство пользователей потребляют значительно меньший объем данных. Около 85% абонентов, по данным компании, используют в среднем не более 500 гигабайт интернет-трафика в месяц.

