Провайдер ограничил интернет после 3 ТБ трафика в трех российских городах

В Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге один из российских интернет-провайдеров ввел лимиты на использование проводного интернета. Об этом сообщил RT со ссылкой на представителя компании.
По данным провайдера, ограничения запущены в тестовом режиме и распространяются на все действующие тарифные планы. После превышения установленного объема трафика скорость доступа к сети автоматически снижается.
Речь идет о месячном лимите в 3 терабайта. Если пользователь превышает этот показатель, скорость интернет-соединения уменьшается до 50 Мбит/с.
Сохранить прежнюю скорость можно за дополнительную плату. Альтернативный вариант — дождаться начала нового расчетного периода, после чего ограничение снимается.
В компании утверждают, что нововведение затронет минимальное число абонентов. По оценке провайдера, с ограничениями могут столкнуться менее одного процента клиентов.
Как пояснили в организации, большинство пользователей потребляют значительно меньший объем данных. Около 85% абонентов, по данным компании, используют в среднем не более 500 гигабайт интернет-трафика в месяц.
