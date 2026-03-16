Профессиональных заболеваний стало больше в Приморье

Проблемы безопасности и здоровья работников обсуждали на заседании межведомственной комиссии по охране труда в четверг, 12 марта. Было заявлено, что в 2025 году в Приморском крае расследовалось 205 несчастных случаев на производстве с привлечением Государственной инспекции труда. В 2024 году таких случаев было на 27 больше. Общий уровень производственного травматизма за год снизился на 12%, показатель улучшился даже по сравнению с 2020 годом, когда из-за пандемии COVID-19 многие предприятия приостановили работу. По мнению комиссии, это связано с увеличением расходов на профилактические меры и увеличением комиссий по охране труда либо уполномоченных в этой сфере лиц.
Девять несчастных случаев на производстве зарегистрировано в отрасли рыболовства и рыбоводства. Отмечено незначительное снижение групповых и тяжёлых несчастных случаев. Статистически рыбохозяйственная отрасль по сравнению с другими сферами экономики является более опасной — тяжёлые производственные травмы и смертельные случаи в ней регистрируют чаще, чем в других сферах экономики.
С профессиональными заболеваниями ситуация стала хуже. В течение 2025 года в Приморье зарегистрировали 66 случаев профессиональных заболеваний, что на 11 случаев больше, чем в 2024 году. На 18,3% стало больше таких заболеваний, выявленных по итогам профилактических медицинских осмотров.
С профосмотрами в крае всё вроде как хорошо: такую диспансеризацию прошли 96,6% сотрудников, которым она была положена в 2025 году. Но среди сотрудников, работающих в неблагоприятных и вредных условиях труда, диспансеризацией от работодателя было охвачено всего 29,5%.
Опасения Минздрава вызывает тот факт, что 54,3% профилактических осмотров были организованы в частных клиниках. Проверить качество обследований в таких учреждениях очень сложно, у надзорных органов должны быть веские основания для этого.
«Многие работодатели по-прежнему формально подходят к вопросу медосмотров сотрудников. Настораживает и большая разница между частными и государственными медучреждениями по доле работников, направленных на дополнительное обследование. Очевидно, необходимо более плотное взаимодействие различных ведомств, чтобы оценка состояния здоровья работников была действительно объективной — независимо от того, где он проходит осмотр», — резюмировал председатель Федерации профсоюзов Приморского края Дмитрий Кравченко.
Отметим, что на прошлой неделе в Приморье зарегистрировали четыре смерти и одну тяжёлую травму на предприятиях. Большинство работников умерли после резкого ухудшения состояния на рабочем месте: 46-летний слесарь-сантехник предприятия «Судостроительный комплекс “Звезда”», слесарь по ремонту котельных «Приморских тепловых сетей» и 63-летний электромеханик «Угольного морского порта Шахтерск». От травмы погиб 50-летний вахтенный матрос компании «Антей Север», он упал с трапа.
Тяжёлая травма тоже была получена при падении, 45-летний электрогазосварщик компании «Южморрыбфлот» повредил спину.