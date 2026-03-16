Профессиональных заболеваний стало больше в Приморье

Проблемы безопасности и здоровья работников обсуждали на заседании межведомственной комиссии по охране труда в четверг, 12 марта. Было заявлено, что в 2025 году в Приморском крае расследовалось 205 несчастных случаев на производстве с привлечением Государственной инспекции труда. В 2024 году таких случаев было на 27 больше. Общий уровень производственного травматизма за год снизился на 12%, показатель улучшился даже по сравнению с 2020 годом, когда из-за пандемии COVID-19 многие предприятия приостановили работу. По мнению комиссии, это связано с увеличением расходов на профилактические меры и увеличением комиссий по охране труда либо уполномоченных в этой сфере лиц.