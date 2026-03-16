Вашингтон начнет крупнейший выброс нефти на рынок из госрезерва

США на этой неделе начнут выводить нефть из стратегического нефтяного резерва на мировой рынок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра энергетики страны Криса Райта.
По словам главы Минэнерго, речь идет о поставках 172 миллионов баррелей. Однако точная дата начала отгрузок пока не определена. Сам процесс выпуска нефти займет около 120 дней.
Этот шаг станет частью масштабной операции Международного энергетического агентства. Страны — участницы МЭА намерены совместно направить на рынок около 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических запасов. Это крупнейший подобный выброс сырья за всю историю организации.
Решение связано с резкими перебоями в мировых поставках нефти. После начала военной операции США и Израиля против Ирана практически остановилось движение танкеров через Ормузский пролив. Этот маршрут считается одним из ключевых каналов транспортировки нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
На фоне напряженности на Ближнем Востоке стоимость нефти на мировых рынках уже поднималась выше 100 долларов за баррель.
Ситуация отразилась и на внутреннем рынке США. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена бензина в стране на 15 марта достигла 3,7 доллара за галлон (примерно 3,8 литра). За неделю топливо подорожало на 25 центов. В штате Калифорния средняя стоимость поднялась до 5,5 доллара за галлон.
Сейчас в стратегическом резерве США находится около 415 миллионов баррелей нефти. Это примерно 58 процентов от максимальной вместимости хранилищ, рассчитанных на 714 миллионов баррелей.
Министр энергетики также заявил, что в следующем году власти намерены вернуть в резерв 200 миллионов баррелей нефти. При этом он подчеркнул, что закупки не будут финансироваться за счет американских налогоплательщиков, однако подробности механизма пополнения запасов не уточнил.
Ранее сообщалось, что с момента начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля американские потребители переплатили за бензин более двух миллиардов долларов.
