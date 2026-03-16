Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на Левом берегу откроется новый центр с офисами и магазинами

Для четырёхэтажного здания уже ищут арендаторов.

Источник: Om1 Омск

На Левом берегу Омска этим летом откроется многофункциональный центр «Летово Плаза». Он будет располагаться рядом с бывшим аэропортом местных линий на улице Игоря Москаленко, 137/3. На сайте Avito появилось объявление по поиску арендаторов для местных офисов и торговых площадок.

Известно, что здание центра будет четырёхэтажным. На первом этаже будет располагаться зоны для торговли, а второй, третий и четвёртый этажи подойдут для офисов, а также медицинских или образовательных центров.

«Арендная ставка дифференцирована по этажам и составляет 800 рублей за квадратный метр на втором, 700 рублей на третьем, 600 рублей на четвёртом этаже и 1000 рублей для первого этажа», — сказано в объявлении.